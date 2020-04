Virologen: ’Nog lange tijd lege stadions’

Ab Osterhaus Ⓒ ANP

Het was een stevig statement van het Supporterscollectief, waarbij alle supportersverenigingen van de Nederlandse profclubs zijn aangesloten. In een enquête gaf maar liefst zeventig procent van de gevraagde voetbalsupporters aan, dat ze het niet zien zitten als er door de coronapandemie wedstrijden zonder publiek gespeeld gaan worden. Navraag bij vooraanstaande virologen leert echter dat een Ajax-Feyenoord in een volle Johan Cruijff ArenA ver uit zicht is. Niet alleen voor het eventueel nog af te werken restant van het huidige abrupt stilgevallen seizoen, maar ook in een volgend seizoen.