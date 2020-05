Gooit Egan Bernal een Tour-bom onder Team Ineos? ’Ik offer mij niet op voor Chris Froome’

Bernal werd vorig jaar de derde jongste Tourwinnaar ooit en duwde zijn ploegmaat Geraint Thomas - de winnaar van 2018 - naar de tweede plek op het podium in Parijs. Dit jaar krijgt Bernal naast Thomas normaal gesproken ook viervoudig Tourwinnaar Froome aan zijn zijde in het sterke blok van Team Ineos. De Brit keert na een jaartje afwezigheid door blessure terug in de belangrijkste rittenkoers van het jaar.

„Ik snap dat mijn team hiermee in een lastige situatie terechtkomt”, zegt Bernal in een interview met voormalig Tourwinnaar Alberto Contador op Eurosport España. „Voor Ineos zou het interessant zijn om met Chris een vijfde Tourzege binnen te halen, of met Geraint een tweede Tour. Uiteindelijk blijven het twee Britten en Team Ineos is en blijft een Brits team, dus ik kan begrip opbrengen voor de positie van het team.”

Te grabbel gooien

Hij vervolgt tegenover El Pistolero: „Ik snap ook dat Thomas zelf dat hij voor zijn tweede Tourzege wil gaan. Als je in 2018 het geel verovert en vorig jaar tweede wordt, dan moet je rekening met hem houden. Ook begrijp ik dat Froome voor de vijfde keer op het hoogste schavotje wil staan. Na alles wat met hem gebeurd is, zou het de mooiste manier zijn om terug te keren.”

Nobele woorden van Bernal, maar de Colombiaan denkt ook aan zichzelf. „Ik ben jong, ik heb de Tour al eens gewonnen en ga geen kansen te grabbel gooien om hem een tweede keer te laten winnen. Als ik 100 procent in topvorm ben, ga ik mij niet opofferen voor anderen. Ik niet, Geraint niet, Chris niet, niemand.”

Vraagteken

„We zullen zien hoe iedereen eraan toe is bij de start van de Tour. Tegen die tijd zal niemand wedstrijdritme in de benen hebben, dus dat blijft een vraagteken. In die zin vind ik de tactiek van onze ploeg goed: afwachten hoe het met onze renners gesteld is en daarna zien we wel. Uiteindelijk komt iedereen wel op zijn plek terecht”, analyseert Bernal de luxepositie van Team Ineos.

„Na de eerste etappes zien we wel snel hoe de verhoudingen zijn tussen Froome, Thomas en ik. Op dit moment kan ik nog niet zomaar naar het team stappen en zeggen dat ik de enige echte kopman ben. Nu kan ik enkel blijven focussen op stevige trainingen en er alles aan doen om zo fit mogelijk aan de start van de Tour te verschijnen. Dan valt alles wel in de plooi.”