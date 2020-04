Voorzitter Bayern verwacht omslag in voetbalwereld

Bayern München-voorzitter Herbert Hainer Ⓒ BSR Agency

De transfersommen in het betaald voetbal zullen als gevolg van de coronacrisis fors dalen. Dat verwacht voorzitter Herbert Hainer van Bayern München. „Het spreekt voor zich dat wanneer de inkomsten afnemen bij de clubs, er minder geld beschikbaar is en de transferbedragen lager zullen uitvallen”, zegt hij in het ledenblad ’51’.