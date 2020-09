Tadic: ’Antony heeft de potentie om net zo goed te worden als Ziyech’

Dusan Tadic over zijn nieuwe ploeggenoot Antony (r.): ,,Hij is veelbelovend. We moeten hem de tijd geven en helpen om net zo goed te worden als Hakim Ziyech.” Ⓒ Foto ANP/HH

Honderd keer droeg Dusan Tadic (31) het shirt van Ajax. Bijna even zo vaak was de aanvaller, die zaterdagavond met zijn medespelers aantreedt tegen Vitesse, bij een Amsterdams doelpunt betrokken: 55 goals en 44 assists. Daarmee is Mister Rendement de transfersom van 11,4 miljoen euro, die Ajax in de zomer van 2018 aan Southampton overmaakte, dubbel en dwars waard.