’PSV kan geen PlayStation spelen’

Trainer Mark van Bommel heeft te maken met een jonge selectie en dat zal zeker in de beginfase van het seizoen, waarin ook een speelwijze zonder Luuk de Jong nog volop in ontwikkeling is, zijn weerslag hebben. PSV heeft eigenlijk zelf een keer een (vroege) voorsprong nodig, die er ondanks kansen steeds meer niet komt. Maar de voorste linie heeft alle ingrediënten een sensatie te kunnen worden.

„Ik ben ervan overtuigd, dat wanneer je gisteren gescoord had, het ook 3-0 of 4-0 had geworden”, aldus Van Bommel. „Tegen ADO Den Haag hetzelfde verhaal. We creëren kansen of komen tot de mogelijkheden waar je kansen van moet maken, maar dan is de laatste pass of de pass daarop niet goed. Of er wordt een technisch fout gemaakt. Dat heeft niks met tactiek te maken of iets mentaals. Je kunt geen PlayStation spelen, het gaat om het uitvoeren van dat moment.”

Bruma en Denzel Dumfries vielen tegen Haugesund uit met blessures. Vrijdag wordt daarvan de balans opgemaakt. PSV speelt na de voorronde in de Europa League opnieuw op zondagavond en dat ziet Van Bommel wel als een voordeel in sportief opzicht. „Daar is van tevoren over gesproken”, zegt de coach. „Dat is vorig jaar ontstaan, toen er afspraken zijn gemaakt met alle clubs en dat is door de KNVB vervroegd in werking gezet. Er is eerder ook afgesproken om de competitiewedstrijd tussen de play-off (de laatste voorronde naar de groepsfase van de Champions of Europa League, red.) ertussenuit te halen en te verschuiven.”

Dat is gebeurd met PSV-FC Groningen, die tussen het tweeluik met Apollon Limassol viel en naar woensdagavond 25 september (18:30 uur) is verschoven.