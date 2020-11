Michael van Gerwen razendsnel klaar met Adam Hunt

De 31-jarige Vlijmenaar was maandagavond in Groep A binnen tien minuten klaar met de 27-jarige Engelsman. Hunt, de nummer 91 van de wereld, wist geen leg te pakken.

Van Gerwen had genoeg aan twee wedstrijdpijlen om met 5-0 te winnen. Zijn gemiddelde mocht er overigens ook zijn: bijna 106.

Van Duijvenbode

Later op de avond komt Dirk van Duijvenbode, die onlangs nog verrassend de finale van de World Grand Prix haalde, nog in actie in Groep E. Hij neemt het in Groep E op tegen wereldkampioen Peter Wright.

Wattimena

Eerder op de dag kende Jermaine Wattimena een prima start. De Nederlander zijn eerste wedstrijd in Groep F overtuigend van Glen Durrant met 5-1.

