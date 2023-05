Almere City nog ver verwijderd van historische promotie

Bij een jacht op een ticket voor de finale kan Almere City geen beroep meer doen op Danny Post. De middenvelder, die negen jaar het shirt van VVV droeg, kreeg bij zijn invalbeurt al snel rood. Hij taxeerde een bal totaal verkeerd en kwam daardoor met gestrekt been in op Simon Janssen. Dat was de VAR niet ontgaan. Na het bekijken van de beelden werd geel rood.

Post had toch al weinig geluk in duels met zijn oude club. Begin dit seizoen liep hij in de Koel een hamstringblessure op. Daardoor kan hij nog steeds geen hele wedstrijden spelen. Bij zijn eerste duel tegen VVV schoot hij de bal in eigen doel. Met een dergelijke staat van dienst past hij wel bij Almere City, dat tegen de club uit Venlo zelden succesvol is.

Jorrit Smeets (rechts) blokt een schot van VVV-speler Daan Huisman. Ⓒ Pro Shots

Almere City had lange tijd het meeste balbezit, maar dat zegt niets tegen VVV. Dat had Willem II in de eerste ronde van de play-offs al moeten ervaren. Almere City in de reguliere competitie tegen de Limburgse ploeg trouwens ook. Thuis verloor het met 1-3, terwijl de competitie-ouverture in de Koel in een 3-0 zege eindigde voor VVV.

Onder trainer Rick Kruijs is VVV een ploeg geworden die zorgvuldig zijn momenten kiest en niet eens dominant hoeft te zijn om tot een resultaat te komen. Met Sven Braken en Rick Venema beschikt het over twee spitsen die in hun tijd bij Almere City niet uit de verf kwamen. Maar in Limburg zijn beide spelers weer helemaal opgeleefd.

Venema had met een assist een aandeel in de openingstreffer. In een voor het eerst sinds jaren weer eens uitverkocht stadion schoot Mitchell van Rooyen de thuisploeg na zijn actie al snel op voorsprong. Omdat de inzet van de Limburgse middenvelder onderweg het been van Jochen Ritmeester van de Kamp toucheerde verdween de bal met een boogje in het doel van Almere City.

Limbombe

Coach Alex Pastoor had zijn ploeg op een paar plekken gewijzigd. Hij kijkt altijd naar welke spelers hij tegen een bepaalde tegenstander het beste kan gebruiken. „Het gaat bovendien om een wedstrijd in twee etappes”, zo verklaarde hij de plek op de bank voor zijn topschutter Jeredy Hilterman. Daarmee maakte hij de weg vrij voor Anthony Limbombe, die Almere met een late treffer tegen Eindhoven had behoed voor uitschakeling in de eerste ronde.

Ook nu speelde de Belgische Congolees weer een belangrijke rol. Na een half uur zwenkte hij van de linkerflank naar binnen. Via het lichaam van Van Rooyen, de doelpuntenmaker van VVV, trof zijn inzet doel. Daar stokte de dadendrang.

VVV herpakte zich. Met een aantal wissels probeerde Pastoor de controle over de wedstrijd terug te krijgen. Het rood van Post bemoeilijkte dat. Ondanks het gelijke spel is een plek in de finale nog ver weg. VVV blijft voorlopig een ploeg waar Almere City maar niet van kan winnen.