Cristiano Ronaldo neemt Portugal bij de hand tegen Zwitserland

De grote vraag zondagavond was of Ronaldo nu wél in de basis zou starten. Afgelopen donderdag begon de Portugees tegen de Spanjaarden nog op de bank. De sterspeler kwam toen wel na ruim een uur binnen de lijnen. Tegen de Zwitsers stond hij ’gewoon’ weer aan de aftrap.

Na amper vijf minuten dacht Zwitserland al op voorsprong te komen via Haris Seferovic, maar de VAR constateerde hands en greep in. Tien minuten later noteerde Portugal wel een geldige goal. De Zwitserse doelman Gregor Kobel kreeg een van richting veranderde vrije trap van Ronaldo niet onder controle, de rebound werd een prooi voor William Carvalho: 1-0.

Ronaldo op dreef

Nog voor rust vielen ook de tweede en derde Portugese goals. Na vijf wedstrijden op rij in het shirt van Portugal niet te hebben gescoord, maakte Ronaldo daar zondagavond een einde aan. De 37-jarige voetballer haalde hard uit: 2-0. Amper vier minuten later was het weer raak voor Ronaldo en tekende hij alweer voor goal nummer 117 (!) in dienst van zijn land. Het zorgde voor veel emoties bij zijn moeder op de tribune.

Na rust deden de Portugezen het wat rustiger aan. João Cancelo tekende twintig minuten voor tijd nog wel voor de 4-0.