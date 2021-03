Noa Lang in tranen van het veld bij Jong Oranje met knieblessure

De aanvaller van Club Brugge raakte tegen Jong Duitsland na een kwartier spelen geblesseerd aan zijn knie, na een botsing met ploeggenoot Teun Koopmeiners. Lang probeerde na een blessurebehandeling nog wel even verder te spelen, maar dat ging niet meer.

Ferdi Kadioglu, die speelt voor de Turkse topclub Fenerbahçe, nam de positie van Lang over.

Het uitvallen van Lang is een tegenvaller voor bondscoach Erwin van de Looi. De oud-Ajacied werd woensdag in het openingsduel met Jong Roemenië in Boedapest (1-1) uitgeroepen tot beste speler.

Aanvoerder Koopmeiners krijgt weer geel en mist duel met Hongaren

Jong Oranje kan dinsdag in de laatste groepswedstrijd op het Europees kampioenschap niet beschikken over Teun Koopmeiners. De aanvoerder van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi kreeg zaterdag in de eerste helft van het duel met Duitsland een gele kaart.

Koopmeiners was woensdag tegen Jong Roemenië (1-1) ook al met geel bestraft, wat een schorsing van één wedstrijd inhoudt.