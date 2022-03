Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander maakt ouderwets indruk en lijkt back on track Slecht nieuws voor concurrentie: Michael van Gerwen is terug

Door Lisa Schoenmaker

De ontlading is groot bij Michael van Gerwen na het winnen van de finale. Ⓒ Kais Bodensieck/PDC Europe

Precies in de week waarin Michael van Gerwen voor het eerst sinds jaren naar de vijfde plaats op de wereldranglijst zakte, heeft hij een duidelijk signaal afgegeven. Met een dagzege in de Premier League en toernooiwinst in Duitsland heeft de Nederlander zijn concurrenten gewaarschuwd dat hij back on track is.