‘We zagen geen verbetering’ Helmut Marko verklaart wegsturen Nyck de Vries: ‘Waarom nog wachten?’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Nyck de Vries in gesprek met Franz Tost en Helmut Marko. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Hoewel de beslissing zelf niet meer als een grote verrassing kwam, zorgde het moment van het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri voor velen in de Formule 1-wereld nog wel voor een flinke schok. Desgevraagd geeft Red Bulls topadviseur Helmut Marko aan De Telegraaf tekst en uitleg over de bikkelharde beslissing om De Vries per direct te laten vervangen door Daniel Ricciardo.