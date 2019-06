Polling wil alleen goud op EK judo

Als gevolg van een hernia was Polling lang uit beeld. Het was zelfs onzeker of ze ooit nog terug zou komen. „Het gaat heel goed”, zegt ze nu. „Langzaam maar zeker begin ik het juiste ’judogevoel’ terug te krijgen. Het is een kwestie van het ritme hervinden. Inmiddels heb ik weer drie toernooien gedaan, maar dat ging niet denderend. Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Ik heb niet één keer de kwartfinales gehaald.”

Niet gewend

Dat had de judoka, die al heel veel won, niet direct zien aankomen. „Verliezen is iets dat ik niet gewend ben. Als ik realistisch ben, weet ik dat het logisch is dat ik nog wat tijd nodig heb. Ik heb er een jaar uit gelegen. Maar het is niet gemakkelijk om mee te maken. Best gek eigenlijk. Eerlijk gezegd had ik het ook niet zien aankomen. Ik ging er vanuit dat het meteen wel zou gaan lukken.”

Het was voor Polling ’een feest’ om na haar hernia de mat weer op te stappen. „In november, december ben ik weer voorzichtig begonnen, vanaf januari kan ik weer alle bewegingen maken. Ik wist van het begin dat ik tijd nodig zou hebben, maar geduldig afwachten is iets wat niet echt in me zit. Wat ik heb gehad, is terug te voeren op pech. Het heeft niets met judo te maken. Mijn moeder heeft ook een hernia gehad, kennelijk zit het in de familie. Het is een beproeving geweest.”