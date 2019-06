Bertens toont klasse op gras van Eastbourne

De als derde geplaatste Bertens, die in de eerste ronde een bye had, liet de Kazachse nummer 39 van de wereld Joelia Poetintseva met 6-4, 6-1 kansloos.

Na de rommelige eerste set liep Bertens in de tweede set snel uit naar 4-0. Poetintseva won nog een game, maar verder liet de nummer 4 van de wereld het niet komen. Voor Bertens is het haar eerste zege in Eastbourne, waar ze vorig jaar haar eerste partij verloor van de Roemeens Mihaela Buzarnescu.

Bertens neemt het nu op tegen de Estse Anette Kontaveit of Anna-Lena Friedsam uit Duitsland. Het toernooi van Eastbourne geldt als laatste test voor Wimbledon.

Poetintseva had vorige week in Birmingham nog gewonnen van de Japanse Naomi Osaka, toen nog de nummer 1 van de wereld. Osaka werd maandag afgelost door Ashleigh Barty.