Sport Kort: Heracles neemt Fadiga over van Club Brugge

Voetbal: Heracles neemt verdediger Fadiga over van Club Brugge

21:30 uur Heracles Almelo heeft zich versterkt met Noah Fadiga. De rechtsback komt over van Club Brugge en heeft zijn handtekening onder een driejarig contract gezet.

De twintigjarige verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Volendam. De Belg traint maandag al mee met zijn nieuwe club.

"Noah stond al lange tijd op onze radar", vertelt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. "We hebben hem intensief gevolgd. Noah past als offensieve rechtsback goed in onze speelwijze. We zijn dan ook blij dat hij kiest voor Heracles Almelo als volgende stap in zijn loopbaan. Met de komst van Noah is de positie rechts achterin weer volledig ingevuld naast de ervaren Tim Breukers en de revaliderende Navajo Bakboord."

Voetbal: Matavz gaat spelen voor Al-Wahda in Emiraten

19.30 uur Tim Matavz vervolgt zijn loopbaan bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. De 31-jarige aanvaller uit Slovenië werd zondag gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever.

Matavz nam vorige maand transfervrij afscheid bij Vitesse, Hij voetbalde ook voor FC Groningen, FC Emmen, PSV, FC Augsburg, Genoa en 1. FC Nürnberg.

Voetbal: AS Monaco ontslaat trainer Moreno

15.48 uur: AS Monaco heeft het ontslag van trainer Robert Moreno bevestigd. De 42-jarige Spanjaard was pas zeven maanden in dienst van de voetbalclub. Hij stond nog twee jaar onder contract.

AS Monaco stond negende toen de Franse competitie wegens het coronavirus werd afgebroken. Volgens verschillende Franse media wil AS Monaco snel Niko Kovac aanstellen als nieuwe trainer. De Kroaat werd vorig jaar november ontslagen bij Bayern München.

Motorsport: Slechte herstart MotoGP voor Bendsneyder

14.04 uur: Motorracer Bo Bendsneyder heeft weinig lol beleefd aan de herstart van het wereldkampioenschap in de Moto2. De Rotterdammer crashte na zeven rondjes in de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez en viel uit.

De Italiaan Luca Marini zegevierde in Jerez, waar de Moto2-rijders pas hun tweede race van het jaar afwerkten. Na de opening in maart in Qatar zorgde het coronavirus voor een lange onderbreking. Marini nam na een aantal ronden de leiding over de van Spanjaard Jorge Martin en wist de eerste positie vast te houden tot de finish. De Japanner Tetsuta Nagashima passeerde de meet als tweede.

Bendsneyder was in Qatar nog hoopvol als elfde gefinisht, maar in Jerez ontbeerde de Nederlander snelheid. Hij kwalificeerde zich als 22e voor de race en daarin ging het dus al snel mis. De uitvalbeurt betekent 0 punten voor het kampioenschap.

Atletiek: Foppen verbetert ruim twintig jaar oud Nederlands record op 5 kilometer

12.36 uur: Mike Foppen heeft in een ’geheime’ wegloop in het Nijmeegse Goffertpark het Nederlands record op de 5 kilometer aangescherpt tot 13.31 minuten. Hij verbeterde de 13.46 van Kamiel Maase uit 1997. Noah Schutte noteerde 13.35 in de wedstrijd, die met opzet tot vlak voor de start op zondagochtend werd stilgehouden om te voorkomen dat er veel publiek op zou afkomen.

Foppen eindigde als tweede in de race, achter de Spanjaard Ouassim Oumaiz, die een Spaans record van 13.19 liep. Schutte passeerde als derde de meet, voor Benjamin de Haan (13.41). Maureen Koster won de race bij de vrouwen in 15.25, een dik persoonlijk record.

Golf: Rahm lonkt naar historische klassering

09.35 uur: Jon Rahm heeft de leiding in The Memorial na drie ronden stevig in handen. De Spanjaard leidt het prestigieuze toernooi uit de Amerikaanse PGA met vier slagen voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Als Rahm erin slaagt het toernooi te winnen, dan is hij tevens de nieuwe leider op de wereldranglijst.

Rahm legde de derde ronde op de golfbaan van Muirfield Village in Dublin (Ohio) af in 68 slagen, 4 onder par. Hij kwam uit op een totaal van -12 en is vier slagen los van de Amerikanen Tony Finau en Ryan Palmer, die op -8 staan. Dat duo leidde na de tweede ronde, maar leverde in de derde rondgang langs de achttien holes veel in.

Rahm lost bij een zege in The Memorial Rory McIlroy af als nummer 1 op de mondiale ranking. De Noord-Ier deelt de twaalfde plek in The Memorial met -2 en is vrijwel kansloos voor de overwinning. Voor Rahm is het bereiken van de eerste plek op de wereldranglijst een bijna heilige missie. Hij komt dan in gezelschap van zijn legendarische landgenoot Seve Ballesteros, tot nog toe de enige Spanjaard die dat is gelukt.