Oranje kent derde tegenstander op EK 2021

Noord-Macedonië, de nummer 65 van de wereldranglijst, won donderdag met 0-1 van Georgië in de play-offs om een ticket voor het vanwege de coronacrisis met een jaar uitgestelde toernooi.

Het kapitale doelpunt in Tbilisi kwam op naam van uitgerekend aanvoerder Goran Pandev. De 37-jarige spits van Genoa rondde in de 56e minuut een fraai uitgespeelde aanval koelbloedig af.

De nationale voetbalheld is met 114 wedstrijden recordinternational van Noord-Macedonië en met 36 doelpunten tevens topscorer aller tijden van zijn land, dat nog nooit aan een EK of WK heeft meegedaan.

Oranje speelt op 21 juni 2021 in de Johan Cruijff ArenA de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. De andere pouleduels van Nederland zijn op 13 juni tegen Oekraïne en op 17 juni tegen Oostenrijk. Deze twee wedstrijden vinden eveneens in Amsterdam plaats.

Het EK is voor Oranje het eerste eindtoernooi sinds 2014, toen in Brazilië met Louis van Gaal als bondscoach brons werd veroverd.

Nations League

Nations League-tegenstander Bosnië en Herzegovina incasseerde donderdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Oranje een nederlaag. De oefeninterland tegen Iran in Sarajevo eindigde in 0-2.

Het Nederlands elftal speelt zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Bosnië en Herzegovina. De uitwedstrijd tussen beide landen eindigde op 11 oktober in Zenica in 0-0.

Oranje heeft in groep 1 van League A vijf punten en Bosnië en Herzegovina staat op twee punten. Polen leidt met zeven punten, gevolgd door Italië met zes.