Depay trefzeker; debuut Schöne met doelpunt bij Genoa

LYON

Depay zorgde voor 3-0 en 4-0. In beide gevallen kwam de assist op naam van Houssem Aouar, de man die in de elfde minuut de score opende. Invaller Jean Lucas nam de zesde treffer van Lyon voor zijn rekening. De assist kwam van Depay. Bij de thuisploeg viel Kenny Tete in de zeventigste minuut in. Depay speelde de hele wedstrijd.

Schöne debuteert met doelpunt bij Genoa

Lasse Schöne heeft zijn debuut bij Genoa opgeluisterd met een doelpunt. De 33-jarige Deen, overgekomen van Ajax, scoorde in de bekerwedstrijd tegen Imolese een kwartier voor tijd uit zijn specialiteit: een vrije trap. De middenvelder verraste de keeper met een fraai schot.

Het betekende de 4-1 in Stadio Luigi Ferraris in Genua, de nieuwe thuishaven van Schöne. De Deen merkte bij Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat hij opnieuw moest gaan knokken voor een basisplaats. Na zeven jaar trouwe dienst in Amsterdam besloot hij daarom een avontuur in de Serie A aan te gaan.