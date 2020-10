Steven Kruijswijk: ’Gek om smaak en geur kwijt te zijn’

Via sociale media heeft de Brabander een update gegeven over zijn gezondheid. „De dag nadat ik quarantaine ben gegaan, kwamen er toch wat symptomen van Covid-19 opzetten. Gelukkig waren dit wel milde klachten en ik begin me ook al beter te voelen.”

Hij vervolgt: „Het is bovendien heel raar om al mijn smaak en -geursensaties kwijt te zijn. Voor nu blijf ik in thuisisolatie totdat ik mij beter voel. Ik ben geen gevaar om iemand te besmetten meer in ieder geval. Ik kijk uit om mijn familie weer te zien! Iedereen bedankt voor de berichten!”, sluit hij af.

Na de positieve test van Kruijswijk besloot Jumbo-Visma voor de zekerheid om in zijn geheel uit de Giro te stappen.

De 33-jarige Brabander, die eerder al na een valpartij de Tour de France miste, stond na negen etappes op de elfde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida van Deceuninck-Quick Step bedroeg één minuut en 24 seconden.

De overige renners en stafleden van de Nederlandse wielerploeg testten negatief, maar de teamleiding besloot uiteindelijk het hele team uit koers te halen.