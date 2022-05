Formule 1-team Aston Martin maakt tongen los met ‘kopie’ van Red Bull

Die ‘groene Red Bull’ maakt de nodige tongen los op het Circuit de Catalunya. Red Bull zelf onthoudt zich vooralsnog van ieder commentaar over de kwestie, maar de saga zal ook het aandacht van het topteam hebben.

Saillant detail is dat Red Bull zijn hoofd aerodynamica Dan Fallows is kwijtgeraakt aan Aston Martin. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar beide partijen kwamen in januari overeen dat Fallows per 2 april kon beginnen als technisch directeur van Aston Martin. Ook voormalig Red Bull-ontwerper Andrew Alessi is tegenwoordig in dienst van Aston Martin.

Kopiëren in de Formule 1 is van alle dag. Teams hebben hun eigen fotografen die alles van de concurrentie in kaart proberen te brengen. Niet alles is evenwel geoorloofd. Aston Martin ging in 2020, toen nog onder de naam Racing Point, (te) ver door onderdelen van de auto van Mercedes uit 2019 als het ware te kopiëren. Het team kreeg toen een boete van 400.000 euro en moest vijftien WK-punten inleveren. Omdat het ging om een overtreding van de sportieve-, en niet van de technische regels, mocht Racing Point dat jaar wel met die auto blijven rijden.