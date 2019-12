Ajax-jeugdtrainer Frank Korpershoek speelt met Telstar tégen Ajax

Frank Korpershoek heeft een onderonsje met Ajacied Carel Eiting in het duel met Jong Ajax van vorige maand. Ⓒ BSR Agency

VELSEN-ZUID - Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek (35) loopt al een tijdje mee, maar zelden was het lot hem zo gunstig gezind als in het huidige bekerseizoen. Vanavond mogen de Witte Leeuwen het in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker op een tjokvol Sportpark Schoonenberg opnemen tegen het almachtige Ajax: „Eens in de zoveel tijd is het jouw moment.”