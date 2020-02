’Onbegrijpelijk als Ajax Sergiño Dest verkoopt aan Bayern’

Chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij bespreken wekelijks de gebeurtenissen in de Eredivisie. Ⓒ Telegraaf

In de wekelijkse voetbalpodcast van De Telegraaf bespreken chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij met presentator Pim Sedee de laatste ontwikkelingen in de voetbalwereld. Zo wil Bayern München na dit seizoen Sergiño Dest (19) overnemen van Ajax. Als de Duitse club in de buurt komt van de vraagprijs van 30 miljoen euro is Ajax bereid mee te werken aan een transfer.