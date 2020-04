Coronacrisis: stadion Borussia Dortmund ingericht als behandelcentrum

„Ons stadion is het uithangbord van de stad. Voor bijna iedereen in Dortmund en omgeving is het een centraal punt. Door zijn ligging en voorzieningen de ideale plek om juist nu mensen te helpen die mogelijk met het coronavirus zijn besmet en klagen over hun ademhaling en koorts”, schrijft BVB-directeur Hans-Joachim Watzke op de website van de club. ”Het is onze plicht en onze wens om alles te doen wat er in onze macht ligt om deze mensen te helpen.”

Het stadion van Dortmund is niet het eerste sportcomplex dat wordt ingezet in de strijd tegen corona. Een gedeelte van tenniscomplex Flushing Meadows in New York, waar jaarlijks tennistoernooi US Open wordt gehouden, dient tijdelijk als hospitaal.