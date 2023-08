Rotterdam gaststad van allereerste editie European Para Championships: ’Prachtig dat deze mogelijkheid er is’

Nederland heeft een primeur. Rotterdam is vanaf dinsdag tot en met zondag 20 augustus de gaststad van de allereerste European Para Championships. Voor het eerst worden de EK’s van tien verschillende para-sporten in één stad georganiseerd. Het evenement wordt een vast onderdeel van de para-sport-kalender en keert elke vier jaar terug in een grote Europese stad.

Jeroen Straathof Ⓒ ANP/HH