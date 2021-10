Wereldwijd onderzoek: Max Verstappen populairste coureur

Verstappen heeft de meeste fans in Nederland, Japan én de Verenigde Staten. Hij is vooral populair in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. Lando Norris blijkt de ’nummer twee’, op korte afstand gevolgd door Lewis Hamilton. Norris is de populairste coureur onder vrouwelijke fans die meededen aan de enquête (18,3 procent).

In totaal zijn 167.000 fans in 187 verschillende landen ondervraagd. McLaren is het populairste team, gevolgd door Red Bull Racing. Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone en Monaco zijn de favoriete races. Ook Zandvoort scoort hoog.

Het onderzoek is begin september gestart door Nielsen Sports, in opdracht van de Formule 1 and Motorsport Network.