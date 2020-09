’Nederlands voetbal moet voorkomen dat het eigen karakter verliest’

Martin van Geel aan de zijde van Joris Mathijsen (rechts) Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Al vijfentwintig jaar draait Martin van Geel (59) mee als beleidsmaker in de Eredivisie en de huidige algemeen directeur van Willem II merkt dat de balans aan het doorslaan is richting méér profs uit het buitenland. „Als dat spelers zijn die topkwaliteit bieden is dat goed, maar het wordt een probleem als het doorsnee spelers zijn”, weet de oude rot in het vak.