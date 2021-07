Nederland grijpt net naast medaille op 4x400 meter gemengde estafette

Vanuit baan 7 startte Bonevacia sterk en hij gaf als eerste het stokje door aan Klaver, die de koppositie niet kon vasthouden en terugviel naar de vierde plaats. Met een indrukwekkende versnelling rukte Bol weer op naar de eerste plaats. Angela leek een medaille te gaan veiligstellen, maar hij viel in de slotmeters volledig stil.

Opvallend

De aanwezigheid van Bol in de finale was opvallend. Ze is veruit de snelste Nederlandse op de 400 meter, maar na de series van de 400 meter horden op zaterdagochtend zei ze nog dat ze niet zou starten op de 4x400 meter gemengd. Toch stond ze opgesteld.

Nederlandse atletiekmedailles zijn zeldzaam. Dafne Schippers won vijf jaar geleden in Rio de Janeiro zilver op de 200 meter en daarvoor was het 24 jaar geleden dat Nederland op de atletiekbaan in de prijzen viel. Ellen van Langen veroverde goud op de 800 meter tijdens de Spelen van Barcelona.

De uitslag van deze bijzondere estafette in Tokio is nog voorlopig, omdat er van diverse landen (waaronder Nederland) een protest loopt wegens het toelaten van Amerika in de finale. Team USA was in eerste instantie gediskwalificeerd wegens een onreglementaire wissel, vrijdag in de serie, maar mocht toch meedoen en eindigde als tweede. Uitsluiting van Amerika zou Nederland dus nog een bronzen medaille kunnen opleveren.

