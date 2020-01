Sam Lammers klaar voor rentree bij PSV

De aanvaller zit voor het eerst na zijn zware knieblessure weer bij de wedstrijdselectie. De Eindhovenaren treffen donderdag NAC Breda in de beker. Ook de Griekse aanvaller Konstantinos Mitroglou is weer aangesloten bij de groep en wedstrijdfit.

Lammers raakte eind juli vorig jaar in de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal geblesseerd. Een operatie aan zijn rechterknie bleek noodzakelijk. Deze maand keerde hij terug in de groepstrainingen. „Hij is goed fit en moet nu langzaam weer minuten gaan maken”, aldus trainer Ernest Faber op de website van PSV. „Op de training zie je niets aan hem, dat is mooi om te zien. De vooruitzichten zijn positief. Nu is het aan hem om in de praktijk te bevestigen.”