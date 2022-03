Nederlandse kunstrijder met Russische én Oekraïense roots: ’Het waren broedervolken’

De in Nederland geboren Tsiba heeft Russische en Oekraïense roots. De kunstrijdster met wie hij voor Nederland uitkomt, Daria Danilova, is Russisch. De Russische inval in Oekraïne heeft de afgelopen weken overschaduwd. „Ik heb familie in Kiev. Mijn vader is naar de grens met Slowakije gereden om een nicht met twee kinderen op te halen. Mijn oom is nog daar. Daria heeft familie in Moskou. Veel mensen daar willen die oorlog ook niet.”

Volgens Tsiba lijden de inwoners van Oekraïne en Rusland nu onder de politiek. „Het waren in het verleden broedervolken. Er worden elke dag onnodig mensen afgeslacht. Daria en ik zijn ook tegen deze oorlog. Kijk, mijn moeder komt uit Oekraïne en mijn vader uit Rusland. Mensen die dat horen vragen zich af hoe dat nu kan. Maar mijn ouders hebben ruzie over wie tv mag kijken, niet over politiek.”

Waar maak je een probleem van?

De moeilijke huidige tijd leidt daardoor bij Tsiba ook tot enige relativering. „Wij hebben stress over de Spelen of de WK. Maar dan denk je: waar maak je een probleem van? Mensen vechten elke dag voor hun leven. Met dat in het achterhoofd waardeer je meer wat je hebt”, zegt hij. „Ook als je niet supergefocust bent kun je naar de WK. Het is niet meer dan een wedstrijd.”

Tsiba en Danilova zijn sinds 2018 een paar in het kunstrijden. Ze namen twee keer deel aan de EK en debuteerden vorig jaar op de WK in Stockholm. Het missen van de Spelen was volgens Tsiba een enorme domper, waar hij echt even van moest bijkomen. „Alles in de afgelopen jaren stond in het teken van Beijing. Maar ga je dan opgeven of geeft het ons extra kracht om te laten zien dat we het wel kunnen halen?”

Van Zundert

Natuurlijk heeft hij gekeken naar de verrichtingen van Lindsay van Zundert. „We zijn superblij voor haar dat ze zo’n mooi olympisch debuut heeft gemaakt. Het geeft het kunstrijden in Nederland een boost en indirect profiteren wij daar ook van.” De blik van het nog jonge paar is al gericht op de Spelen over vier jaar. „Dan willen we er staan en met de top 10 meedoen.”

Voor de komende WK wil Tsiba geen doel noemen. „We zijn in vorm en willen twee keer een goede kür rijden” zegt hij. Daarmee geeft hij aan dat ze in ieder geval de vrije kür willen halen.