Kroatië verpulvert Oranje op OKT: 25-8

De uitslag gaf een deprimerende aanblik; Nederland won in de geschiedenis nog nooit van Kroatië en weet dat de kansen om naar de Spelen in Tokio te gaan, in de wedstrijden liggen tegen meer gelijkwaardige opponenten.

Disndag wacht het derde duel met Roemenië, dat de Russen op een gelijkspel wist te houden. ,,We weten dus wat ons te doen staat’’, reageerde bondscoach Harry van der Meer. ,,We zien het bereiken van de Spelen als het bouwen van een huis. Daar moeten we in de derde wedstrijd weer mee verdergaan.’’