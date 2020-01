Dick Advocaat hamert op versterking bij Feyenoord

Dick Advocaat wacht op transfers. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Frank Arnesen probeert aan de Spaanse zuidkust een goed beeld te krijgen van het elftal van Feyenoord waarmee Dick Advocaat in het tweede deel van het seizoen Europees voetbal moet veiligstellen. De nieuwe technisch directeur, die over een week officieel in dienst treedt, zag hoe met veel jong talent Hoffenheim werd verslagen in een oefenduel: 2-3.