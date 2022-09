Premium Het beste van De Telegraaf

Gestopte Lonneke Sloetjes stapt tijdens WK volleybal tóch nog één keer ’op het veld’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De afgezwaaide Lonneke Sloetjes, Femke Stoltenborg en Judith Pietersen worden na de zege op Puerto Rico in het zonnetje gezet.

ARNHEM - Lonneke Sloetjes vertolkte menig hoofdrol in de belangrijke volleybalwedstrijden van Oranje. Ze was er als dragende speelster bij toen Nederland vierde werd op de Olympische Spelen in Rio, zilver won op de EK’s van 2015 en 2017 en vierde werd tijdens het vorige WK. Ook tijdens het WK dat momenteel volop bezig is in Nederland is de 31-jarige Sloetjes van de partij, maar nu in een compleet andere rol. De gestopte diagonaalspeelster staat niet meer op het veld, maar juicht als toernooidirecteur vanaf de tribune fanatiek mee. Hoewel ze woensdagavond tóch nog een keer het veld op stapte…