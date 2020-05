Advocaat vindt het goed dat Kuyt rondkijkt: ’Feyenoord geen club om mensen in te werken’

Bij het eerste elftal krijgt Kuyt in elk geval geen rol. De hoofdtrainer van Feyenoord gaat geen tijd vrijmaken om de oud-speler in te werken bij het eerste elftal. ,,Nee, ik ga Dirk niet inwerken. Feyenoord is geen club om mensen in te werken. Hij is wel altijd welkom, hij mag altijd komen bij onze trainingen’’, zegt Advocaat.

,,Dirk heeft een fantastische carrière gehad, op alle gebieden. Als hij in Turkije komt, knikken de mensen nog steeds aan alle kanten naar hem. Hij heeft daar heel veel betekend. Hij heeft bij Liverpool een prachtige periode gehad. Hij wil nu zijn horizon verbreden, zo heb ik begrepen. Hij wil naar Fener, naar Liverpool en het is voor hem een ideale mogelijkheid om dingen buiten de club te zien. Ik vind, als je zoiets kunt veroorloven, dat het een goede keuze is.’’

