Donny van de Beek ziet hoe Everton tik uitdeelt aan Manchester United

De uitploeg deed zo opnieuw slechte zaken in de strijd om deelname aan de Champions League. Voor de thuisploeg was het een welkome zege in de degradatiestrijd.

De 21-jarige Anthony Gordon, afkomstig uit de jeugdopleiding van Everton, nam op Goodison Park op fortuinlijke wijze het winnende doelpunt voor zijn rekening. Na een klein half uur haalde hij uit vanaf de rand van het zestienmetergebied en via het lichaam van United-aanvoerder Harry Maguire verdween de bal achter keeper David De Gea.

Bij United deed Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd mee, maar hij kwam ondanks een goede kans in de blessuretijd niet tot scoren. De geblesseerde Fred werd in de eerste helft vervangen door Paul Pogba.

United is bezig aan een slechte reeks in de Premier League. Van de laatste negen competitiewedstrijden werden er slechts drie gewonnen. Door de slechte serie staat United zevende, terwijl de concurrenten voor de vierde plek dit weekend nog kunnen uitlopen.

Everton vergrootte de voorsprong op nummer 18 Burnley tot 4 punten. Woensdag verloor Everton nog met 3-2 van de concurrent voor degradatie.

Van de Beek keert komende zomer in principe terug bij Manchester United. Volgens de huidge trainer Ralf Ragnick, die na dit seizoen een technische rol op zich neemt, kan de Nederlander nog steeds belangrijk zijn voor The Red Devils. ,,Waarom niet? Het hangt ook af van de nieuwe manager en hoe hij wil gaan spelen. Ik ben gecharmeerd van Donny als speler. Hij had veel concurrentie op zijn positie van andere spelers, daarom kwam hij niet genoeg aan spelen toe en vroeg hij of hij elders een kans kon krijgen.”

