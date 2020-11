Advocaat is Marsman heel dankbaar en zegt iets ’niet grappigs’ tegen Jørgensen

Nick Marsman zorgt met een sterk optreden dat de ongeslagen reeks van Feyenoord intact blijft. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ROTTERDAM - Nick Marsman kwam in de zomer van 2019 naar Feyenoord met het idee dat hij net als in de laatste jaren bij FC Utrecht veel tijd op de reservebank zou doorbrengen. Maar in nog geen anderhalf jaar heeft hij al drie keer zoveel duels achter zijn naam als in de Domstad. Tegen zijn oude club (1-1) speelde hij zelfs de beste partij sinds zijn komst naar De Kuip.