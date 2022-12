Marokko loopt uit voor WK-helden na vierde plek in Qatar

Hakim Ziyech en zijn teamgenoten werden met hun familieleden met een open dubbeldekker door de stad gereden. Ze werden door een flinke menigte toegejuicht en bedankt voor hun onverwacht goede prestaties, die resulteerden in een vierde plaats.

Pas in de halve finale liep Marokko tegen Frankrijk tegen de eerste nederlaag aan: 2-0. In de troostfinale was Kroatië te sterk: 2-1. De Noord-Afrikanen hadden toen echter al indruk gemaakt met zeges op België (2-0), Canada (2-1), Spanje (0-0, na strafschoppen) en Portugal (1-0).

Ziyech was dit WK een van een van de uitblinkers bij Marokko. Al werden ook aanvoerder Romain Saïss, Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, doelman Yassine Bounou en met name Sofyan Amrabat overladen met lof na hun optredens in Qatar.

Alexis Mac Allister

Veel spelers, ook die van Marokko, moeten snel weer aan de bak. Het clubvoetbal wordt in veel landen nog vóór Oud & Nieuw alweer hervat. Zo ook in Engeland. De Argentijnse voetballer Alexis Mac Allister van & Hove Albion krijgt van zijn club echter twee weken vrijaf. De 23-jarige Mac Allister won zondag de wereldtitel met het Argentijnse elftal door Frankrijk na strafschoppen te verslaan.

„We zijn heel trots op Alexis. Hij was een van de beste spelers van het toernooi en we zijn blij voor hem”, zei trainer Roberto De Zerbi. Brighton neemt het woensdag op tegen Charlton Athletic in de achtste finales van het toernooi om de League Cup.

„Het is belangrijk dat hij een moment rust krijgt, om met zijn familie te genieten. Na een maand WK waarin hij met alle druk en emoties sterk moest zijn, heeft hij een pauze nodig”, aldus de trainer van Brighton. „We zetten andere spelers in als hij afwezig is.” Brighton speelt dit jaar ook nog twee competitiewedstrijden, tegen Southampton op 26 december en tegen Arsenal op 31 december.

Mac Allister viert dinsdag met het Argentijnse elftal en honderdduizenden landgenoten de wereldtitel. In hoofdstad Buenos Aires worden de wereldkampioenen door een grote mensenmenigte toegejuicht.