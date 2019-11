Arsène Wenger tilt de FA Trophy omhoog. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Ruud Gullit heeft Arsène Wenger het advies gegeven om de vacante job van hoofdtrainer bij Bayern München te nemen. ,,Het is fascinerend als jij terugkeert in het coachvak. Je hoort bij een grote club thuis en Bayern is een van die Europese topclubs’’, aldus Gullit in een gesprek met de Fransman.