Sainz en Bort dagwinnaars ingekorte etappe Dakar Rally

Dat gebeurde in de tiende etappe die vanwege de slechte weersomstandigheden in Saudi-Arabië voortijdig werd afgebroken. Bij de motoren was de dagzege voor zijn landgenoot Joan Barreda Bort (Honda), die ruim een minuut terugpakte op zijn Amerikaanse teamgenoot Ricky Brabec, de leider in het klassement.

Sainz (MINI) kwam het beste door de woestijnrit, waar landgenoot en voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso een duin verkeerd inschatte en drie keer over de kop rolde. Zijn Toyota belandde uiteindelijk gewoon op vier wielen, maar wel met een kapotte voorruit. Extra probleem voor Alonso was dat tijdens deze etappe hulp van buitenaf niet is toegestaan en hij zonder voorruit verder moest. Hij verloor meer dan een uur op Sainz. Ook donderdag mag Alonso niets aan zijn auto veranderen en zal hij dus nog een dagje met een zonnebril als enige bescherming tegen het opwaaiende zand moeten rijden.

Sainz zag ook zijn naaste concurrenten veel tijd verliezen. Nasser Al-Attiyah, de Qatarees die vorig jaar Dakar won, kwam met een achterstand van 17.46 binnen. De Fransman Stéphane Peterhansel, de nummer 3 in het klassement, gaf een kleine 12 minuten toe. Beste Nederlander was Bernhard ten Brinke: zesde op 6.40. De rijder van Toyota Gazoo Racing bleef landgenoot Erik van Loon net voor. Ten Brinke kon zich vinden in de inkorting van de rit. "Een goede beslissing. In combinatie met de gemene duinen was het echt gevaarlijk vandaag."

Bij de motoren hield Bort zijn teamgenoten Brabec en Kevin Benavides uit Argentinië achter zich. Brabec leidt het klassement met meer dan 25 minuten voorsprong op Pablo Quintanilla. De Chileen eindigde woensdag als zevende op een kleine 6 minuten van Bort, die zelf opschoof naar de derde plaats.

De Rus Anton Sjibalov won bij de trucks. De Nederlander Gert Huzink werd vierde.

