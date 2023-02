Ten Hag verdedigt ’uitstekend spelende’ Weghorst

„Ik vind dat Wout uitstekend gespeeld heeft” zo gaf hij aan bij Viaplay. „In het druk zetten en aanspeelpunt zijn, doorvoetballen via je hem.” Toch besloot hij al binnen het uur Weghorst naar de kant te halen. „Op een gegeven moment ga je tactisch wisselen om meer variatie te krijgen. Om een tegenstander die zich heeft gefocust op Weghorst tegenover een ander type speler te zetten. Het had denk ik direct effect, dat zag je bij de 2-0.”

Zijn vervanger was de jongeling Alejandro Garnacho en niet de onlangs herstelde Anthony Martial, die zelfs niet op de bank zat. „Martial is niet volledig belastbaar. Het zou heel prettig zijn als hij dat wel zou zijn. Hij is helaas nog nooit op 100 procent geweest sinds ik er ben, maar op de momenten dat hij speelde voegde hij wel veel aan spel toe. We staat er desalniettemin goed voor, dus kun je voorstellen hoe dit team gaat voetballen als hij er wel bij is.”

Tot slot liet Ten Hag zich uit over Casemiro, die in de tweede helft een rode kaart kreeg omdat hij tegenstander bij de keel greep. „Veel spelers waren betrokken bij het opstootje. De scheidsrechter was echter niet consequent en strafte slechts één speler, terwijl anderen hadden ook geel of misschien wel rood konden krijgen. Vorige week zagen we Eriksen al wegvallen met een blessure, nu was er een zware overtreding op Antony. Dan staat het team op. Dat vond ik wel mooi om te zien. Al mag je natuurlijk nooit de grens overschrijden. Nu is Casemiro geschorst en we gaan hem missen, maar daar moeten we mee om zien te gaan.”