Video - Price ontsnapt door bizarre vergissing op WK darts

Bij een 2-2 stand in de vijfde set mikte O’Connor op dubbel 1 in plaats van op dubbel 2. Price profiteerde direct en maakte het een leg later koeltjes af. „Ik wist dat hij voor de verkeerde dubbel ging, maar ik ga hem dan natuurlijk niet op de schouder tikken”, vertelde de darter uit Wales na afloop aan LiveDarts.

Price, na Michael van Gerwen misschien wel de beste darter in 2019, neemt het in de derde ronde op tegen John Henderson. Bij een zege haalt hij voor de eerste keer de vierde ronde van de mondiale titelstrijd. The Iceman wist ook wel dat hij door het oog van de naald was gekropen. „Ik voelde me helemaal niet fijn op het podium en moest de hele wedstrijd in de achtervolging. Het werkte vandaag gewoon niet. . Ik kreeg mezelf niet goed aan de gang. Maar soms valt een duel dan toch nog jouw kant op”, vertelde Price.

Bekijk hieronder de vergissing van O’Connor: