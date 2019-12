WK darts: Dekker in ware thriller naar tweede ronde

In de eerste set kende ’DoubleDekker’, zoals zijn bijnaam luidt, maar weinig moeite met zijn opponent uit het Britse Newcastle.

Ook in de tweede set (3-1) had de Nederlander geen kind aan Joyce, die in 2018 toch kwartfinalist was op het WK. Toen verloor de Engelsman van Michael van Gerwen.

De derde set pakte Joyce meteen goed aan, toen hij Dekker wist te breaken. Bij 2-1 in legs had ’Relentless’, zoals de bijnaam van Joyce luidt, de derde set te pakken.

Dekker was het kwijt en de Newcastle-man denderde door en pakte meteen ook de eerste leg in set 4. Het ging gelijk op, maar bij 2-1 voor Joyce was het toch echt prijs: 3-1 in de vierde set en 2-2 in sets.

De Brit pakte meteen ook de volgende leg en nam een voorsprong in de wedstrijd. Dekker liet het niet bij zitten en brak zijn opponent meteen weer terug: 1-1 in de beslissende set. Daarin pakte Joyce in de derde leg een zeer belangrijke break. Maar de Brit kon het niet uitgooien, waardoor ’DoubleDekker’ zich terugvocht tot 2-2.

Beide kregen matchdarts. Dekker deed zijn bijnaam eer aan en bij dubbel 10 was het raak: 3-2.

Hij is na Jeffrey de Zwaan en Benito van de Pas de derde Nederlander die wedstrijdpijlen heeft overleefd dit toernooi.

Dekker neemt het in de tweede ronde op tegen Jonny Clayton. Die partij wordt vrijdagmiddag gespeeld.

Uitslagen donderdag 19 december

Justin Pipe - Benjamin Pratnemer 3-2 (eerste ronde)

Jan Dekker - Ryan Joyce (3-2) (eerste ronde)