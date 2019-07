Weer Nederlands succes in Tour: Teunissen behoudt geel na winst in ploegentijdrit

Zijn team Jumbo-Visma wist de race tegen de klok over 27,6 kilometer als snelste af te werken. De ploeg bleef Team Ineos voor. De Nederlander verstevigt hiermee zijn leiderspositie in de Ronde van Frankrijk.

Dylan Groenewegen moest - na zijn val van zaterdag - al na 10 kilometer lossen - maar dat deerde de Nederlandse formatie niet. Amund Grondahl Jansen moest even later ook lossen, maar dat maakte niet veel uit voor de uitslag. Steven Kruijswijk, George Bennett, Laurens De Plus, Tony Martin, Teunissen en Wout Van Aert vlogen over het parcours en waren bij elk meetpunt de snelsten.

De grootste slachtoffers van de race tegen de klok zijn Richie Porte (Trek-Segafredo) met een verlies van ruim een minuut en ook de kopmannen van Movistar - Nairo Quintana en Mikel Landa - die ruim 50 seconden verloren op Team Jumbo-Visma en dus ook op Steven Kruijswijk.