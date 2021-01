’Messi krijgt bij Barça ruim 555 miljoen euro in vier jaar tijd’

Om precies te zijn gaat het om een bedrag van 555.237.619 euro bruto die Messi krijgt vanaf het seizoen 2017/2018 tot en met het moment dat zijn contract afloopt op 30 juni. Het cijfer is een optelsom van zijn vaste salaris, tekengeld, beeldrechten, een reeks (niet-gepubliceerde bonussen) van meerdere miljoenen, premies en een reeks variabele inkomsten.

El Mundo spreekt over ’het megacontract dat Barcelona ruïneert’.

Eerder deze week verschenen er in de Spaanse media berichten dat FC Barcelona op korte termijn 730 miljoen euro aan openstaande schulden moet betalen. Volgens de Spaanse sportkrant Marca bedraagt de totale schuld van Barcelona ruim 1,1 miljard euro.

Victor Font, die in de race is om voorzitter van FC Barcelona te worden, neemt het op voor de Argentijnse sterspeler: „Messi heeft elke euro die Barcelona hem betaalt volledig verdiend”, twittert hij. „Hij heeft ons niet geruïneerd. Integendeel. Hij is de beste voetballer in de geschiedenis en we willen dat hij voor altijd bij ons blijft.”