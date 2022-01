Oranje-doelman Mark Flekken heeft corona en mist herstart Bundesliga

De 28-jarige Flekken werd vorig jaar door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst voor Oranje geselecteerd. Tot een debuut in het Nederlands elftal kwam het nog niet. In de laatste en beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen mocht Flekken na de blessure van Justin Bijlow even hopen op een debuut, maar Van Gaal koos uiteindelijk toch voor de ervaring van Jasper Cillessen.

Freiburg neemt het zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur thuis op tegen Arminia Bielefeld. De club van Flekken staat op de derde plaats in de Bundesliga, achter Bayern München en Borussia Dortmund.

Bayern München ziet drietal na besmetting terugkeren op training

Bayern München heeft zaterdag drie spelers na een besmetting met het coronavirus terug zien keren op de training. Het betrof Omar Richards, Kingsley Coman en Corentin Tolisso. Bij de hervatting van de competitie in de Bundesliga verloor de koploper vrijdag van Borussia Mönchengladbach. Bayern miste toen negen spelers vanwege corona.

De volgende wedstrijd van Bayern is tegen FC Köln. Trainer Julian Nagelsmann vond het onmogelijk te zeggen over welke spelers hij dan kan beschikken. „Ik verwacht over een week nog niet veel van de afwezigen terug. Het duurt ook nog even voor ze na het hervatten van de training weer ’wedstrijdfit’ zijn. Het gaat ongetwijfeld nog wel even duren voor we iedereen er weer bij hebben.” De kampioen van Duitsland heeft ook nog enkele geblesseerden en mist spelers vanwege de Afrika Cup.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Bundesliga