’John Heitinga ligt op pole position bij Ajax’

„Er ligt op dit moment de focus op succesvol zijn met John”, zegt de Duitser. Heitinga zei onlangs dat hij graag in gesprek wil met Ajax, omdat hij hoofdtrainer wil blijven in Amsterdam. „Ik hou ervan als trainers hun ambitie uitspreken en veeleisend zijn”, zegt Mislintat daarover.

Tegenover ESPN zei Mislintat verder ook nog: „De kans is groot dat Heitinga trainer blijft. Ik mag hem graag. Hij heeft deze baan niet voor niets gekregen, maar met een reden. Hij heeft een geweldig karakter en is een oud-speler van Ajax. Ik vind dat we op dit moment een goede manager hebben. We praten met niemand anders. In mijn optiek ligt Heitinga op pole position.”

Het contract van Mislintat gaat officieel pas op 19 mei in, maar hij voert de komende tijd al veel gesprekken bij Ajax. De Duitser weet niet hoeveel geld hij mag uitgeven. „Maar ik had deze baan ook aangenomen als ik eerst 100 miljoen euro voor deze club had moeten verdienen. Ajax is een fantastische club waar winnen nooit genoeg is. Dat moet namelijk ook met aantrekkelijk voetbal gebeuren”, weet de Duitser, die gaat samenwerken met Klaas-Jan Huntelaar. Technisch manager Gerry Hamstra nam vorig week afscheid van Ajax na een mislukte transferzomer.

Sven Mislintat Ⓒ ANP/HH

De nieuwe technische baas van Ajax verwierf als scout bij Borussia Dortmund de bijnaam ’de man met diamantenogen’. Hij speelde een hoofdrol in de wederopbouw van de Duitse club, nadat een faillissement ternauwernood was afgewend. Dortmund wil grote talenten aantrekken en dan later voor veel geld verkopen, net als Ajax eigenlijk. Mislintat haalde spelers als Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Mats Hummels, Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé naar Dortmund. „Maar daar kan ik nu niet meer op teren. Ik moet bij Ajax iedere dag beter worden”, zegt Mislintat, die minder succesvol was als scout van Arsenal en technisch directeur van VfB Stuttgart.