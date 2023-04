’John Heitinga ligt op pole position bij Ajax’

,,Er ligt op dit moment de focus op succesvol zijn met John”, zegt de Duitser. Heitinga zei onlangs dat hij graag in gesprek wil met Ajax, omdat hij hoofdtrainer wil blijven in Amsterdam. ,,Ik hou ervan als trainers hun ambitie uitspreken en veeleisend zijn”, zegt Mislintat daarover.

Tegenover ESPN zei Mislintat verder ook nog: ,,De kans is groot dat Heitinga trainer blijft. Ik mag hem graag. Hij heeft deze baan niet voor niets gekregen, maar met een reden. Hij heeft een geweldig karakter en is een oud-speler van Ajax. Ik vind dat we op dit moment een goede manager hebben. We praten met niemand anders. In mijn optiek ligt Heitinga op pole position.”