Van Gaal blij met ’de nul’ en ’wereldgoal’ Oranje, maar baalt van blessures

„Ik sprong na de 1-0 van de bank af, dat doe ik normaal gesproken niet. Maar dit was een topgoal, een wereldgoal. Die tweede trouwens ook”, aldus Van Gaal, die Cody Gakpo al vroeg de score zag openen. Na een uur spelen verdubbelde Steven Bergwijn de voorsprong.

„De belangrijkste ontwikkeling moet bij ons plaatsvinden bij balbezit van de tegenstander. Ik had voor de wedstrijd geëist dat we een keertje de ’nul’ zouden houden. We hebben het nu tot het einde volgehouden om 90 minuten lang druk op de bal te geven. En we hebben heel weinig weggeven, terwijl er toch een fantastische spits op het veld stond”, zo doelde Van Gaal op Robert Lewandowski. „We hebben alleen te vaak balverlies geleden in simpele situaties. Daardoor hebben zij die twee kansen gecreëerd. Of eigenlijk hebben wij die voor ze gecreëerd door de bal zo makkelijk te verliezen.”

Van Gaal roemde de invallers Marten de Roon („ik vond hem fantastisch”) en debutant Kenneth Taylor („hij viel heel goed in”). Over de eveneens debuterende doelman Remko Pasveer was de bondscoach ook best tevreden, al gaat hij de 38-jarige Ajacied nog wel aanspreken op bepaalde punten. „Ik heb nog wel wat op hem aan te merken. Maar hij hield wel de ’nul’, dat is belangrijk. Al deden we dat met het hele team. Remko had geluk dat iedereen z’n functies heel goed uitvoerde bij balbezit van de tegenstander.”

Van Gaal vreest dat Depay en Berghuis ontbreken tegen België

Van Gaal vreest dat hij zondag in de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen België geen beroep kan doen op Memphis Depay en Steven Berghuis. Depay viel in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Polen kort na rust uit met een hamstringblessure, Berghuis liet zich een kwartier voor tijd wisselen vanwege rugklachten.

„Dat Memphis er met zo’n blessure af gaat, voorspelt niet veel goeds”, zei Van Gaal. „Ik denk niet dat hij gaat spelen zondag. En Berghuis denk ik eigenlijk ook niet. Want een rugblessure duurt meestal langer dan een paar dagen.”

Berghuis begon op de bank, maar moest al na een minuut zijn trainingspak uittrekken omdat Teun Koopmeiners na een tik op zijn hoofd niet verder kon. „Er moet bij Teun nog een scan gemaakt worden, maar ik begreep dat hij zich al wat beter voelt”, aldus Van Gaal. „We hebben geen risico met hem genomen. En ook niet met Frenkie de Jong. Hem hebben we in de rust uit voorzorg gewisseld omdat hij wat spanning op z’n spieren had. Maar Frenkie kent zijn eigen lichaam goed en hij denkt dat hij zondag wel kan spelen.”

Snel ingevallen Berghuis zelf gewisseld wegens rugklachten

Steven Berghuis richtte zich in de wedstrijd tegen Polen in de Nations League op een invalbeurt in de tweede helft, maar na 5 minuten stond hij al in het veld voor de geblesseerd geraakt Teun Koopmeiners. „Ik zag aan de reactie van Teun dat het menens was, dus ben gelijk gaan warm lopen”, zei de aanvaller na afloop van de wedstrijd. „Het was even aanpassen, maar ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Dat is gelukt. Het was al met al een goede wedstrijd van ons.”

Berghuis werd een kwartier voor tijd zelf ook gewisseld. „Ik had wat last van mijn onderrug. Het kwam door het zachte veld denk ik. Ik verwacht geen grote problemen, maar ik zal me wel even goed laten behandelen.”

Aanvoerder Van Dijk: fijne avond voor Oranje

Aanvoerder Virgil van Dijk van het Nederlands elftal was zeer te spreken over de gewonnen Nations League-wedstrijd in en tegen Polen (0-2). „Dit was gewoon een fijne avond voor ons”, zei de verdediger van Liverpool bij de NOS. „In een geweldig stadion tegen een moeilijke tegenstander. Maar we speelden gewoon goed.”

Oranje kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Cody Gakpo, die een lange en fraaie aanval van Oranje afrondde. „Daar zat alles in. Daar kan ik van genieten.”

Voor het eerst dit jaar wist het Nederlands elftal de ’nul’ te houden. „Het was zaak om heel gedisciplineerd te blijven in de laatste tien minuten en zorgen dat we de wedstrijd over de streep zouden trekken”, aldus Van Dijk. „Ook de invallers speelden een uitstekende rol. We hebben een goede pot gespeeld en verdiend gewonnen. Dit was een goede prestatie.”