Max Verstappen looft keuzes team in Oostenrijk: ‘Eigen plan gevolgd’

,,Het belangrijkste voor mij was om in de eerste ronde uit de problemen te blijven en de leiding te behouden”, aldus Verstappen. ,,We kozen niet voor een pitstop tijdens de virtual safety car en dat was denk ik de juiste beslissing. De bandendegradatie was vrij hoog, dus het was goed om ons eigen plan te volgen. En gezien onze snelheid hadden we het vertrouwen dat ik de Ferrari-coureurs snel terug kon pakken.”

En zo geschiedde. Verstappen kon zich zelfs nog permitteren om in de slotfase een extra pitstop te maken en in de laatste ronde de snelste ronde te rijden voor een extra WK-punt. ,,Het hele weekeinde is goed verlopen”, stelt de Nederlander, die ook de sprintrace op zaterdag won. ,,Zo’n sprintweekeinde is heel hectisch en er kan heel veel fout gaan, maar we hebben het goed gedaan met z’n allen.”

