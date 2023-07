Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

FIFA mag nieuwe regels voor zaakwaarnemers alsnog invoeren

17:05 uur De FIFA mag toch nieuwe regels voor zaakwaarnemers invoeren. Het internationale sporttribunaal CAS heeft de wereldvoetbalbond alsnog in het gelijk gesteld.

De FIFA wil dat zaakwaarnemers een diploma halen. Voorzitter Gianni Infantino heeft ook al vaak laten weten dat belangenbehartigers van topspelers in zijn ogen veel te veel verdienen. De vakbond van zaakwaarnemers spande in mei met succes een rechtszaak tegen de FIFA aan. Maar de wereldvoetbalbond heeft nu toch gehoor gevonden bij het CAS.

Volgens de FIFA moeten de belangen van zaakwaarnemers in de toekomst hetzelfde worden als die van de spelers die ze vertegenwoordigen. De nieuwe regelgeving zou daar aan moeten bijdragen.

Bayern München zonder Sabitzer en Nübel naar Azië

16:40 uur Middenvelder Marcel Sabitzer en doelman Alexander Nübel zijn niet met de selectie van Bayern München op het vliegtuig gestapt voor een trainingskamp in Azië. Beide spelers krijgen van de kampioen van Duitsland de ruimte om met een mogelijk nieuwe club te praten.

Sabitzer staat in de belangstelling van Borussia Dortmund en Nübel praat met VfB Stuttgart over zijn toekomst. De geblesseerde Thomas Müller, Manuel Neuer, Raphael Guerreiro en Eric Maxim Choupo-Moting zijn ook achtergebleven in München.

Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zijn de komende week wel van de partij in Tokio en Singapore. Bayern München oefent daar tegen Manchester City, Kawasaki Frontale en Liverpool.

Debutant Reijnders verliest met AC Milan oefenduel van Real Madrid

09.56 uur: Tijjani Reijnders heeft in het oefenduel van AC Milan tegen Real Madrid zijn officieuze debuut gemaakt met een nederlaag. De Italiaanse club ging in de Rose Bowl in Pasadena met 3-2 onderuit tegen de Spaanse tegenstander.

Milan kwam in de eerste helft met 2-0 voor door treffers van Fikayo Tomori en Luka Romero. In de tweede helft trokken de Madrilenen van coach Carlo Ancelotti de stand gelijk door twee doelpunten van Federico Valverde. Milan-coach Stefano Pioli bracht onder anderen Reijnders in de 70e minuut in het veld. Aanvaller Vinícius Júnior besliste het duel in de 84e minuut op aangeven van Luka Modric.

Reijnders verruilde AZ vorige week voor de Italiaanse topclub voor naar verluidt zo'n 20 miljoen euro. De 24-jarige middenvelder heeft een vijfjarig contract ondertekend bij AC Milan.

Arantxa Rus bereikt hoogste ranking met 60e plaats

09.11 uur: Arantxa Rus heeft haar hoogste positie op de wereldranglijst bereikt. De beste Nederlandse tennisster steeg twee plaatsen en staat op de 60e plaats op de WTA-ranking. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.

De 32-jarige Rus bereikte haar beste positie op de ranglijst ondanks een vroege uitschakeling op het toernooi van Palermo. Sinds begin juni wist ze drie toernooien te winnen, in het Spaanse La Bisbal, Den Haag en half juli in Contrexeville in Frankrijk. Door haar goede positie op de wereldranglijst is Rus toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Ze miste dit seizoen de Australian Open en speelde in de kwalificaties van Roland Garros en Wimbledon.

In de top van de ranglijst veranderde er niets. De Poolse Iga Swiatek leidt voor Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland.

Bij de mannen veranderde er eveneens niets in de top 10. De Spanjaard Carlos Alcaraz voert de ranglijst aan. De Serviër Djokovic blijft de nummer 2, voor de Rus Daniil Medvedev.

Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse man, kwam niet in actie en bleef staan op de 36e plaats. Botic van de Zandschulp steeg een plaats en staat 44e.

Bhatia wint met Barracuda Championship eerste PGA-titel

08.04 uur: Akshay Bhatia heeft met het Barracuda Championship zijn eerste overwinning op de PGA Tour en DP World Tour geboekt. De 21-jarige Amerikaan won het toernooi op de Tahou Mountain golfbaan in het Amerikaanse Truckee in Californië na een play-off van zijn landgenoot Patrick Rodgers.

Bhatia voltooide de slotronde met 69 slagen. Hij kwam daardoor op gelijke hoogte met Rodgers. In de play-off sloeg Rodgers een bogey en voltooide Bhatia de hole in par. Het Barracuda Championship wordt gespeeld volgens de zogenoemde Stableford-formule, waarbij een birdie goed is voor twee punten en een eagle vijf punten oplevert. Bij een bogey wordt er een punt in mindering gebracht. Een dubbele bogey kost drie punten, par is gelijk aan nul.