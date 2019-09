Last van schouders Van Hooijdonk: ’Ik had slapeloze nachten’

„Dit is echt onbeschrijfelijk”, glunderde de 19-jarige spits bij Fox Sports nadat hij een 1-0 achterstand had omgebogen in een 1-2 overwinning. „Hier heb ik heel lang naar uitgekeken. Je hikt zo tegen die eerste treffer aan, daar heb ik wel een paar slapeloze nachten van gehad. Ik heb een heel aantal korte invalbeurten gehad en een paar wat langere, maar die eerste zat er nog steeds niet in. Er valt nu echt een last van mijn schouders, een enorme opluchting.”

Van Hooijdonk viel twintig minuten voor tijd in en had binnen twee minuten voor de gelijkmaker gezorgd. „Ik had de bal nog niet aangeraakt en bij die voorzet was het enige dat ik kon doen, achterover koppen. En dat lukte geweldig.” De tweede, uit een voorzet van Javier Noblejas, schoot hij in de korte hoek binnen.

Waar vader Pierre van Hooijdonk vroeger zijn doelpunten in het begin van zijn carrière met een buikschuiver vierde, liet Sydney dat achterwege. „Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar zei wel tegen me dat ik de buikschuiver weer terug moest brengen. Maar die laat ik maar achterwege. Ik hou het bij een knieschuiver, die vond ik al moeilijk zat", knipoogde de man of the match.