Michael Boogerd: ’Ik heb al zo vaak gehoord, tot hier en niet verder!’

AMSTERDAM - „Ik heb al zo vaak gehoord: tot hier en niet verder! Maar renners storten zich elke keer toch weer in een gevaarlijke finale”, zegt oud-prof Michael Boogerd. „Het is triest dat er elke keer zoiets heftigs moet gebeuren om de discussie over veiligheid weer te doen oplaaien. Dit is iets van alle tijden, ook al toen ik nog fietste en ik ben dertien jaar geleden gestopt.”