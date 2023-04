Atlético Madrid nadert Real in Spaanse competitie Zeperd Frenkie de Jong met FC Barcelona

Frenkie de Jong duelleert met Oscar Trejo. Ⓒ ANP/HH

Met Frenkie de Jong in de basis slaagde FC Barcelona er woensdagavond niet in om een goed resultaat te boeken op bezoek bij Rayo Vallecano. Sterker nog: de trotse koploper van Spanje moest een nederlaag slikken: 2-1. FC Barcelona had dit seizoen in de competitie alleen nog maar verloren van Almería (1-0) en Real Madrid (3-1).